L’estetista cinica è risultata positiva al covid, lo annuncia lei stessa con una storia su Instagram che mostra il risultato del tampone.

A quanto pare ci sono brutte notizie per l’estetista cinica che questa mattina è risultata positiva al Covid-19. Un test mostra chiaramente le due linee rosse che le hanno dato un amaro risveglio. Lo ha mostrato lei stessa sui social.

Estetista cinica positiva al covid

“E’ un buongiornissimo? No“, queste le poche parole dell’Estetista cinica accompagnate dal test che mostra la sua positività al Covid. A quanto pare, i suoi piani per le prossime giornate cambieranno radicalmente, in quanto dovrà stare in isolamento. Non ha lasciato altre dichiarazioni ma traspare ovviamente l’amarezza.

Nei mesi scorsi, l’imprenditrice e blogger è stata al centro delle polemiche per un errore nella valorizzazione dei punti fedeltà della sua azienda, VeraLab. Nonostante questo intoppo, l’influncer ha saputo gestire la situazione chiedendo scusa ai suoi clienti che le ha concesso di non perdere i suoi fan e neanche la reputazione. Come riporta Huffpost: “A volte uno zero può costare davvero tanto. Anche la propria reputazione, se non si è in grado di gestire in maniera adeguata i propri errori“. Ora l’imprenditrice dovrà necessariamente fermarsi per alcuni giorni ma potrà comunque continuare a dare i suoi consigli di bellezza e benessere.

