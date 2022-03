Scambio delle fedi con una cerimonia intima ma nulla che dia valore giuridico all’unione, sabato si celebreranno le “non nozze” tra Berlusconi e la sua compagna.

Nonostante le persone vicine al cavaliere gli hanno sconsigliato di procedere alla cerimonia, Berlusconi e Marta Fascina hanno deciso di celebrare le “quasi nozze” sabato. Nessun rinvio dunque, sembra che la deputata abbia insistito particolarmente e non vuole spostare l’evento neanche si qualche settimana.

Lo scambio delle fedi che non ha valore legale ma solo sentimentale

Silvio Berlusconi e Marta Fascina festeggeranno sabato la loro unione a Villa Gernetto. Si parla di un’unione più sentimentale che pratica, visto che non sarà un vero e proprio matrimonio ma solo uno scambio di fedi di fronte ad amici e parenti stretti.

I figli e i collaboratori stretti del cavaliere però, avevano sconsigliato queste celebrazioni a Berlusconi considerando il momento storico che si sta vivendo. Il suggerimento di attendere qualche settimana in più però non è stato voluto proprio dalla compagna di Silvio che ha insistito.

Come riporta il Corriere: “Giurano che lui si fosse anche convinto che forse sarebbe stato meglio non cancellare ma almeno rimandare la cerimonia di qualche settimana. Marta Fascina, la giovane compagna (53 anni in meno dell’ottantacinquenne Berlusconi) non ha voluto sentire ragioni. Già molto offesa e arrabbiata per aver dovuto rinunciare a un vero matrimonio, con tutte le conseguenze civili che avrebbe comportato anche nella complessa successione di un impero come quello del leader azzurro, la deputata forzista che da oltre due anni convive con l’ex premier ha preteso che data e modalità della cerimonia fossero confermate. E Silvio, alla fine, ha detto sì.“

Ad ogni modo, sembra che le celebrazione saranno compite e non sfarzose, nel rispetto al momento tragico che il mondo sta vivendo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG