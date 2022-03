L’ex gieffina svela cosa succedeva sotto le coperte e durante la notte al Grande Fratello Vip 6, e quale coppia lo facesse di più.

In occasione di un’intervista a Casa chi, Miriana Trevisan parla delle coppie nate nel GF Vip 6 e rivela chi di loro faceva più sesso durante il reality. L’ex gieffina lancia anche una frecciata a Soleil Sorge e non manca di chiarire il suo rapporto con Pago, suo ex marito.

Le dichiarazioni di Miriana Trevisan

Come riporta Fan Page, Miriana Trevisan svela cosa facessero le coppie del GF sotto le lenzuola: “Alex e Delia? Sono belli scoppiati. Io vivevo nella stanza arancione, sentivo le cose più sconce e le dichiarazioni d’amore. Basciano e Sophie prima di addormentarsi si dichiaravano amore, anche appena svegli. Lulù e Manuel erano notturni. Io vivevo in una stanza molto erotica. La coppia che ha consumato di più? Secondo me Lulù e Manu.“

Su Gianmaria e Federica, la showgirl dichiara: “Gianmaria e Federica li vedo molto bene. Una donna così per Gianmaria…dopo Soleil, dico caspita questa donna è oro colato, puro.” Poi rivela il suo rapporto con l’ex marito: “Siamo fratello e sorella, non è possibile. Non posso ingannare la gente, mi dispiace e mi piace che venga sognato questo. Ci vogliamo bene.“

