Dopo la notizia sulla sua positività al covid, sembra che Alvin che doveva fare da inviato sull’Isola potrebbe essere sostituito da Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria potrebbe partire presto per l’Honduras. Il motivo è la sostituzione d’emergenza che Mediaset ha deciso per la positività al covid dell’inviato Alvin. Infondo, l’ex deputata ha già ricoperto brillantemente questo ruolo, rendendo il tutto plausibile.

Vladimir Luxuria sarà la nuova inviata dell’Isola dei Famosi?

Ieri è stata annunciata la positività al Covid di Alvin, inviato del reality condotto dalla Blasi: “Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore“.

Secondo l’indiscrezione di TvBlog: “Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai 2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino“.

Un video postato da Luxuria di recente dimostrerebbe che sarà proprio lei ha fare temporaneamente l’inviata. La conduttrice, come riporta Novella 2000, dichiara: “Sono sotto sforzo. Sono una bellezza in bicicletta. 57 anni! E non sentirli. Non li ha sentiti nessuno. Guardate come è bello il mio infermiere. Guardate che begli occhi. Pure il cameraman. Recupero. No, bello, io torno qua!“

