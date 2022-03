Dopo il bacio tra i due, spuntano le foto di un romantico pomeriggio insieme tra camminate mano nella mano, sorrisi e una “forse” vacanza d’amore.

Sul settimanale tedesco Bunte, spuntano altre foto oltre a quello del bacio. Tutto sembra suggerire una relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Romantiche passeggiate mano nella mano, sguardi persi l’uno nell’altra e, infine, la coppia si allontana ed entra in un edificio che potrebbe essere il loro nido per una vacanza da sogno.

Romantica passeggiata tra Michelle e la sua nuova fiamma

Come riporta Today: “Negli scatti che vengono diffusi oggi dai paparazzi del settimanale “Bunte”, magazine tedesco di cronaca rosa, Giovanni e Michelle camminano per strada, in Sardegna, mentre si tengono per mano, parlano e sorridono. Un legame vissuto alla luce del sole e che dunque sottende la volontà di una ufficializzazione. Entrambi in abiti casual, indossano occhiali da sole che ne celano il volto ma non sembrano proprio volersi nascondere. Dopo aver fatto qualche passo insieme, poi, entrano nello stesso palazzo. Che sia il loro nido d’amore in quei giorni di vacanza? Non è dato sapere. Di certo c’è che, per ora, nessuno dei due ha smentito. Lei è reduce dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi (anch’ess trincerato nel massimo silenzio). Lui è, invece, ufficialmente single.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG