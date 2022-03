La Rai stava trasmettendo la partita di pallanuoto tra AN Brescia e Circolo Canottieri Ortigia, in diretta risuona chiaramente una bestemmia dell’allenatore: il video diventa virale.

Imbarazzo per l’inviato della Rai che manda in onda una pesante bestemmia dell’allenatore durante una partita di pallanuoto. Il giornalista era intento nella telecronaca della partita quando sente risuonare parole molto pensanti che sono diventate subito virali, creando polemiche social.

Le scuse della Rai e dell’allenatore

In un momento di gelo e imbarazzo, l’inviato si è scusato per la bestemmia mandata involontariamente in onda: “Ci scusiamo con i telespettatori per l’imprecazione di Stefano Piccardo, capiamo anche la concitazione del match, certe espressioni non dovrebbero sfuggire, anche nelle fasi peggiori di una gara, ma tant’é…”.

Più tardi il video con le parole dell’allenatore è diventato virale, tanto da richiedere le sue scuse ufficiali, come riporta Caffeina: “Durante l’incontro dei quarti di finale tra AN Brescia e Circolo Canottieri Ortigia, nel corso di un time-out da me richiesto, ho pronunciato parole inopportune, delle quali mi sono subito reso conto, pentito e dispiaciuto. Ci tengo a precisare che, data l’importanza e l’equilibrio della partita, mi sono lasciato trasportare dalla foga agonistica e dall’esigenza di farmi ascoltare dagli atleti, in quel frangente troppo nervosi”.

E ancora: “Le mie parole, andate in onda su rete nazionale, non solo sono state idonee ad offendere la sensibilità di molti, ma costituiscono un pessimo esempio e non rispecchiano i canoni di fair play cui lo sport deve tendere ed educare. Sento il dovere, dunque, di scusarmi innanzitutto con la società alla quale appartengo, con lo Sporting Quinto – società organizzatrice dell’evento – con tutte le società partecipanti, con la Federazione Italiana Nuoto, con Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, per aver creato loro imbarazzo durante la diretta televisiva, e con la RAI“. Ecco il video NON CENSURATO:

Bestemmia in diretta durante gara di Pallanuoto "Brescia – Ortigia" su Rai Sport + HD



(avvertimento: audio non censurato) pic.twitter.com/0K0RjOrP3Q — LALLERO (@see_lallero) March 16, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG