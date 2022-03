Le Iene hanno interrotto la notte hot di Alex e Delia che erano in intimo pronti a consumare dopo mesi chiusi al GF, l’attore chiarisce i sentimenti per Soleil.

Alex Delia sono stati beccati da Le Iene e interrotti mentre si preparavano ad avere una notte hot. La modella aveva un intimo mozzafiato e l’attore si è spazientito con l’inviato per aver rovinato il momento. Il man game chiarisce anche di amare solo la “moglie” e di non pensare a Soleil.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Come riporta Blogtivvu, Alex Belli dichiara: “Eccomi qui, mi avevate trovato in un momento di deshabillé… Lei non ha nient’altro da fare? Alla fine siamo tornati all’amore di singletudine… questo è! Soleil? Non sta in questo albergo! Delia? Certo, avevi anche dubbi? Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge, buonanotte!“

Stanco dell’insistenza dell’inviato, l’attore comincia a spazientirsi: “Lei tutte le volte che inizio deve venirmi a rompere i cogl*oni! Sentivi urlare? No, è tutto a posto… Sono sicurissimo della mia scelta. Non puoi entrare adesso! La Duran mica è la minestra riscaldata, ma l’hai vista? Salutatemi la Rodriguez. Ragazzi, avete rotto le scatole! Da due mesi che non faccio l’amore e tu vieni a interrompere, lui è arrabbiatissimo!“.

Ancora più nervoso chiarisce: “Ci avete veramente spaccato la m*nchia! Ma io sono qua con la Duran e mi dovete venire a rompere i cogl*oni dopo due mesi e mezzo che non la vedo! Io ho detto a Soleil che la amo? Eh no! Più di questo cosa possiamo fare? L’unico vero amore indissolubile è Delia Duran, punto! Siete convinti o avete qualche altro dubbio?“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG