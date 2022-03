Una brutta avventura per Emanuela Folliero che ieri, per le strade di Milano, è caduta a causa di un marciapiede dissestato e si è fatta davvero male.

Tramite un post su Instagram, in cui la si vede per terra e con del ghiaccio sul ginocchio destro, la Folliero ha denunciato l’accaduto, un episodio davvero incredibile, visto che le strade delle città dovrebbero essere manutenute di continuo.

La signorina buonasera di Rete 4 ha detto: “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi! Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”

Nelle storie, poi, ha spiegato bene l’accaduto, raccontando che ha dovuto ingessare la gamba: “Ecco, guarda qua che bella serata! Oggi sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera e mi sono fracassata”

Insomma, una brutta vicenda per la Folliero che ora dovrà stare a riposo ma che, sicuramente, prenderà provvedimenti contro il comune di Milano.

