Ecco dove si trova la splendida villa de La Pupa e il Secchione e Viceversa nella quale vivono e studiano i protagonisti del reality.

Una splendida villa con tanto di piscina isolata immersa in un bel parco, lontana dal mondo esterno: ecco dove è ambientata La Pupa e il Secchione e Viceversa, la quarta stagione del reality show trasmesso da Italia 1. Ma vedendo i pupi e le pupe, i secchioni e le secchione, in molti si sono posti una domanda: dove si trova la villa? Scopriamolo insieme.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: dove è ambientato

La villa nella quale è ambientata La Pupa e il Secchione e Viceversa si trova a Roma, per la precisione nel Parco dell’Inviolatella Borghese: è la splendida Domus Borghese, una location molto apprezzata per matrimoni, comunioni e cerimonie varie. Insomma, un posto da favola a pochi chilometri dal centro storico di Roma.

Per le prime due edizioni di La Pupa e il Secchione, in onda rispettivamente nel 2006 e nel 2010, erano state scelte location differenti, al contrario del 2020 e del 2021, quella condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Nella prima edizione i sedici concorrenti erano stati ospiti della Villa La Motta di Travedona Monate, in provincia di Varese, nella seconda la location scelta dagli autori del programma era stata Villa Cornetti, Colle Fiorito di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Nella terza, come questa del 2021, la location è stata appunto la Domus Borghese.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: lo studio non c’è, le puntate sono registrate nella villa

Rispetto alle precedenti due edizioni e come già la scorsa edizione, le puntate de La Pupa e il Secchione e Viceversa non vengono registrate in uno studio televisivo ma, anche le prove finali che portano all’eliminazione di una coppia in ogni episodio, sono state tutte interamente registrate alla Domus Borghese.

Pupe e Secchioni, però, sin dalla prima puntata della nuova stagione li abbiamo visti lasciare la loro splendida villa per sostenere alcune prove in location differenti.

Fonte foto: https://www.instagram.com/p/CJS64Skphs-/