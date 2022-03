Si sente spesso parlare del Cremlino, ma perché si dice così e cosa rappresenta per la Russia? Scopriamo di più.

Nei giornali cartacei e online quando ci si riferisce alla Russia si tende a utilizzare la parola Cremlino, per identificare il centro del potere russo. Ma cos’è nello specifico il Cremlino? Si tratta di una zona di Mosca, la capitale russa, veramente particolare. E da cosa deriva questo nome? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito!

Origine : dal russo e dalla zona di Mosca.

: dal russo e dalla zona di Mosca. Quando si usa : per indicare il centro del potere russo.

: per indicare il centro del potere russo. Lingua : russo italianizzato.

: russo italianizzato. Diffusione: globale (tradotto).

L’origine del Cremlino e il significato della parola

Il Cremlino di Mosca è come detto la parte di città dove hanno sede tutte o quasi le istituzioni governative russe. Si tratta della parte più antica della capitale, sulla riva sinistra del fiume Moscova, sulla collina Borovickij. È fortificata, proprio perché è stata la prima parte costruita di Mosca.

Cremlino

La parola Cremlino è la versione italianizzata di кремль, che traslitterato si legge kreml‘, e significa letteralmente “fortezza“. Quello di Mosca non il solo cremlino presente in Russia, ma è sicuramente quello più importante e che identifica il centro del potere russo.

Il Gran Palazzo del Cremlino è la sede ufficiale del Presidente della Federazione Russa, ovvero Vladimir Putin, e che in passato era la residenza degli zar. Il Cremlino dal 1990 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Esempi d’uso

Per citare alcuni esempi d’uso di questa parola, segnaliamo alcuni titoli di giornale presenti online che lo citano, in particolare per indicare il governo russo in tutte le sue parti, e anche in alcuni casi Vladimir Putin.

“Ucraina, il Cremlino: non si esclude un colloquio Putin-Zelensky” da Tgcom24 del 13 marzo 2022.

“L’armata russa impantanata. Ira del Cremlino sull’esercito” da Il Giornale dell’11 marzo 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG