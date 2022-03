Avete mai visto la casa di Valentina Vignali? Vi portiamo dentro la splendida residenza romana della cestista, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip!

Stile moderno e tanta luce sono i due tratti chiave della meravigliosa casa di Valentina Vignali e del suo compagno, il fotografo Lorenzo Orlandi. Incastonata nella cornice della splendida Città eterna, si compone di ambienti super spaziosi e accoglienti, dove nulla è lasciato al caso. E non manca un gruppo di simpatici, dolcissimi e inseparabili amici a quattro zampe! Scopriamo di più…

La casa di Valentina Vignali a Roma

Mtv Cribs Italia ci mostra uno scorcio straordinario della casa romana di Valentina Vignali, volto noto del basket al femminile, modella e influencer affermata. Dopo averla vista sotto le luci della Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello Vip, scopriamo dove vive davvero insieme al fidanzato Lorenzo Orlandi!

Valentina Vignali ha aperto le porte della sua stupenda villa, alle porte di Roma, alle telecamere della trasmissione che sbircia tra le residenze dei vip, per un tuffo nel magnifico mondo “segreto” della coppia dietro i riflettori…

Com’è fatta la casa di Valentina Vignali: la cucina

A casa di Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si respira uno stile moderno e raffinato, e non mancano elementi naturali come la pietra a vista della colonna centrale nel cuore della zona living e il caldo abbraccio di pavimenti in parquet.

Ampie vetrate, grandi spazi e un soggiorno tutto da vivere sono soltanto alcuni dei tratti di questa bellissima casa che Valentina Vignali condivide con la sua dolce metà e… gli inseparabili amici a quattro zampe (tre gatti e un cane).

Valentina Vignali Lorenzo Orlandi

La cucina è in perfetto stile moderno, led al soffitto e colori neutri a farla da padroni. Uno degli elettrodomestici preferiti dalla cestista e dal suo compagno Lorenzo Orlandi è… il frigorifero! Super tecnologico e super accessoriato, è lo scrigno delle delizie che si possono gustare a casa Vignali (sempre nel segno della sana alimentazione!).

La camera da letto di Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi

La camera da letto di Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi, come il resto della loro casa romana, si sviluppa sui toni del bianco e del beige. Comodini in legno naturale si sposano perfettamente con il colore del pavimento e nella stanza c’è anche un angolo studio con scrivania, poltrona imbottita abbinata e postazione pc. Non mancano i libri, amatissimi compagni della coppia che, ogni sera, prima di dormire si concede una sana dose di lettura…

Valentina Vignali camera da letto

Il giardino di casa Vignali

A casa di Valentina Vignali c’è anche un ampio giardino in cui la cestista ama trascorrere i suoi momenti di relax, tra giochi con i cuccioli e una pausa rigenerante nella vasca idromassaggio immersa nel verde…

Valentina Vignali

