Mediaset Infinity: cos’è e come funziona la piattaforma streaming di proprietà del Biscione per vedere film, serie tv, sport e tanto altro.

La tv sta cambiando rapidamente e oggi sono in molti a preferire lo streaming alle reti ‘tradizionali’ del digitale terrestre. Anche per questo negli ultimi anni stiamo assistendo a un proliferare di servizi di streaming, con tantissimi nuovi broadcast pronti a insediarsi in un mercato non ancora saturo. Uno dei preferiti dagli italiani è certamente Mediaset Infinity, la piattaforma di proprietà del gruppo Mediaset.

Si tratta di un luogo unico in cui poter godere dell’intera offerta delle reti del Biscione. Un’offerta ricchissima di serie tv e cinema, rigorosamente on-demand, ma anche lo sport, con il meglio del mondo del calcio. Ma come funziona Infinity? Scopriamolo insieme.

Cos’è Infinity?

Partiamo dalle basi. Prima di capire come funziona Infinity, sarà necessario avere ben chiaro cosa sia davvero Infinity. Si tratta della piattaforma streaming di proprietà di Mediaset, l’unica che permette di avere accesso gratuitamente ai programmi in onda sulle reti del Biscione, sia online che on-demand. Oltre a questi contenuti, offre però anche una serie vastissima di contenuti inediti e non.

Dallo sport ai documentari, senza dimenticare film per bambini, serie tv e tanto altro, Infinity tiene fede al suo nome e offre una vastità di scelta davvero senza confini (o quasi). Ora che abbiamo capito cosa sia questa nuova piattaforma, scopriamo insieme come funziona nei dettagli.

Come usare Infinity

Sapere come funziona la piattaforma, specialmente nella sua versione Premium, è importante, anche per poter capire se si tratta del servizio che fa per noi o meno. Partiamo dalla fruizione. Infinity può essere vista sia tramite l’app mobile apposita, disponibile gratuitamente anche su Smart TV e attraverso dispositivi come l’Amazon Fire TV Stick, ma anche PC, smartphone, console, tablet, iPad e così via, sia da browser. L’indirizzo per poter accedere a Infinity è www.mediasetplay.mediaset.it.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, Infinity mette a disposizione dei suoi utenti una proposta gratuita, per poter vedere alcuni programmi Mediaset, e una a pagamento, che prevede la sottoscrizione di un abbonamento. In questo caso la scelta è molto ampia. Infinity + può infatti essere visto attraverso abbonamento mensile, semestrale o annuale, può prevedere anche un abbonamento ad altri canali, come Starzplay, Midnight Factory o Blaze Play, e può essere anche tematica, per chi ama il crimine (attraverso Crime), la storia (attraverso History Play), per i tifosi della Juventus (con Juventus TV) o per gli amanti del cinema (attraverso l’abbonamento a MGM).

