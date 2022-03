Cos’è la Carta Giovani Nazionale: a chi si rivolge, come attivarla e a cosa serve la tessera dedicata ai giovani cittadini italiani.

I giovani cittadini italiani ed europei residenti in Italia possono accedere a sconti e agevolazioni su numerose attività grazie a una tessera: la Carta Giovani Nazionale. Di cosa si tratta? Di una card attivabile online da ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti sul nostro territorio nazionale, promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio attraverso un Decreto del 27 febbraio 2020. Scopriamo insieme come può essere attivata e a quale agevolazioni dà diritto.

Carta Giovani Nazionale: come funziona e come attivarla

La CGN, strumento utile per poter accedere a sconti e agevolazioni su molte attività in Italia e anche in Europa, aderendo al network Youth Card dei Paesi europei associate all’European Youth Card Association (che riguarda per i giovani fino ai 30 anni), può essere attivata dai cittadini sia italiani che europei residenti nel nostro Paese.

Per farlo basta entrare nell’app IO e richiederla, in maniera completamente gratuita, attraverso l’apposita sezione. Dopo aver fatto accesso con SPID o CIE, è necessario entrare nella sezione Portafoglio, premere il tasto Aggiungi e quindi andare su Sconti, bonus e altre iniziative. Seguendo i passaggi richiesti dall’app, sarà possibile con pochi e semplici clic attivare la carta e poter ottenere le agevolazioni ad essa collegate.

A cosa serve la Carta Giovani Nazionale

Ma a quale tipo di agevolazioni dà diritto la carta? Si tratta in linea di massima di sconti (personali ed esclusivi per il singolo possessore della carta) sull’acquisto di beni e servizi tra cui la casa, l’energia, i viaggi, il tempo libero, lo sport, la cultura, la mobilità, la formazione e così via. Grazie alla CGN è possibile, ad esempio, ottenere un prezzo agevolato sull’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, concerti, titoli di viaggio, car sharing, internet, intrattenimento, libri, musei, attività sportive, strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico e altro ancora.

Le agevolazioni, a carattere individuale, possono essere utilizzate sia online che offline. Per farlo basta entrare nel dettaglio dello sconto, copiare il codice e incollarlo nell’apposita sezione del sito dell’esercente. Per utilizzarlo presso strutture fisiche basta invece mostrare la carta in cassa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dedicato.

