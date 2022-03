Villa Contarini protagonista dello spot di Dolce & Gabbana con Mariano Di Vaio testimonial dell’amato profumo maschile.

Il nuovo spot pubblicitario per il profumo maschile “K” di Dolce & Gabbana è ambientato a Villa Contarini. La pubblicità, diffusa su diverse emittenti da qualche giorno, vede protagonista Mariano Di Vaio, uno dei fashion blogger più conosciuti al mondo. Scopriamo qualche dettaglio in più sullo spot e sulla bellissima Villa Contarini.

Villa Contarini protagonista del nuovo spot Dolce & Gabbana

Lo spot si apre con il modello Mariano Di Vaio che cammina tra le stanze di Villa Contarini, per poi salire sul suo cavallo bianco nel piazzale dell’edificio e allontanarsi lungo la riva del Brenta. Pochi secondi di spot che sono stati però sufficienti agli abitanti di Piazzola Sul Brenta, in provincia di Padova, per riconoscere le bellezze inconfondibili di Villa Contarini, come riporta il Gazzettino.

Mariano Di Vaio

Si tratta di uno degli esemplari di Villa Veneta che possiamo ritrovare a Piazzola sul Brenta. Usata inizialmente come dimora rurale, fu poi trasformata da Marco Contarini, in un edificio simile a una reggia. Dopo un periodo di abbandono, fu poi acquistata dalla Fondazione G.E. Ghirardi e attualmente è proprietà della Regione del Veneto fin dal 2005. Per la sua maestosità e grazie all’impegno della Regione per la sua valorizzazione, viene spesso scelta per ospitare eventi culturali e concerti, ma anche ricevimenti privati.

Curiosità su Mariano Di Vaio

Il blogger con oltre 6 milioni di follower su Instagram, è stato scelto per diventare il volto di Dolce & Gabbana nel 2019. Di Vaio era infatti già stato protagonista dello spot dell’essenza “K” firmata Dolce & Gabbana. Probabilmente ricorderete lo spot ambientato in Toscana, a Montepulciano, in cui si può ammirare l’Arco del Paolino. Una piccola curiosità sulla fragranza, “K” sta per “King”, il profumo per il Re della vita di tutti i giorni, come viene promosso dalla famosa casa.

