Vera Miales, influencer di professione con la passione per la recitazione: chi è la fidanzata di Amedeo Goria a La pupa e il secchione.

Fisico longilineo, lunghi capelli mori e sorriso solare: ecco chi è Vera Miales, influencer di professione che ha preso parte nel 2022 a La pupa e il secchione. Il nome della Miales, inoltre, era rimbalzato agli onori della cronaca rosa nel febbraio del 2021, quando è uscita allo scoperto la sua relazione con Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Vera Miales (e dove abita)

Classe 1985, Vera Miales è nata in Moldavia il 1° gennaio, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Della sua infanzia e adolescenza non abbiamo moltissime informazioni, anche se pian piano si sta facendo conoscere dal pubblico televisivo, in particolare grazie a La pupa e il secchione.

Fonte foto: https://www.instagram.com/veramiales/

La Miales, per realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della moda, ha ben presto deciso di lasciare la sua terra per trasferirsi in Italia. Per un periodo ha anche vissuto a Milano e successivamente si è trasferita a San Benedetto del Tronto, nelle Marche.

Oggi la Miales lavora come influencer sui social e tra i suoi sogni ci sarebbe anche quello di diventare un’attrice. Vera ha fatto anche un provino per prendere parte alla web series The Lady, diretto da Lory Del Santo.

Nel 2022 ha preso parte a La pupa e il secchione in qualità di “pupa“, in coppia con Nicolò Scalfi, il noto campione di Caduta Libera. Tra i due ci sarebbe un buon feeling…

La vita privata di Vera Miales

Vera Miales è fidanzata? La risposta è sì. Ad averlo ammesso è stata lei stessa durante un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. La Miales ha iniziato una relazione con Amedeo Goria, giornalista sportivo, più grande di lei di ben 31 anni.

Non sappiamo precisamente come lei e il papà di Guenda Goria si siano conosciuti, anche perché per sua stessa ammissione vorrebbe vivere questa relazione lontano dai riflettori, sebbene sia stata ospite del Grande Fratello Vip 6 quando il marito era dento la casa. Sarebbe andata anche per smentire le voci di una sua presunta gravidanza.

Delle storie precedenti di Vera, invece, non abbiamo alcuna informazione.

Sui social, in particolar modo su Instagram dov’è seguitissima, la Miales posta tantissime foto non solo del suo lavoro ma anche inerenti alla sua vita quotidiana.

Chi è Amedeo Goria, il fidanzato di Vera Miales

Classe 1954, Amedeo Goria è un famoso giornalista sportivo. Per anni la sua relazione – finita a causa di diversi tradimenti – con Maria Teresa Ruta è rimasta lontano dai riflettori. Tutto è emerso, però, nel momento in cui la Ruta, con sua figlia Guenda, hanno preso parte al Grande Fratello Vip 5.

Si è parlato ovviamente molto di lei nell’edizione successiva del GF, la sesta, quando a varcare la porta rossa è stato proprio Amedeo Goria. E in quelle circostanze, mentre il giornalista era “rinchiuso”, si è pure parlato di una sua possibile gravidanza.

4 curiosità su Vera Miales

-Ama viaggiare.

-Per mantenersi in forma pratica tantissimo sport.

-Segue una sana e corretta alimentazione.

-Tra le tante foto della Miales ce ne sarebbe anche una scattata nella redazione de Le Iene.

Fonte foto: https://www.instagram.com/veramiales/

Riproduzione riservata © 2022 - DG