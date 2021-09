Novità in arrivo per Amedeo Goria, Vera Miales è incinta? Ecco le indiscrezioni.

Alcuni scatti di Vera Miales, fidanzata del gieffino Amedeo Goria, sembrano mostrare un leggero pancino, che farebbe immaginare che la ragazza possa essere incinta. In questo momento si sta discutendo molto sui social tra i follower della coppia riguardo alle foto rilasciate da fanpage.it, che mostrano la donna con il pancione. Al momento non si hanno certezze, ma sappiamo che la modella è fidanzata con il giornalista da poco più di sei mesi, nonostante la differenza di età che non spaventa nessuno dei due e la relazione che procede sempre per il meglio.

Amedeo Goria al momento è un concorrente dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip e si trova all’interno della Casa, con la sua partecipazione che sta facendo molto discutere, specialmente dopo i filmati delle prime puntate che mostravano la complicità nata con Ainette Stephens. In seguito Vera Miales ha voluto mandare un messaggio al compagno attraverso i social: “Ti aspetto fuori dalla Casa, magari con qualche novità”. Che sia proprio la notizia di un futuro bambino la novità alla quale faceva riferimento la bella modella? Voi che ne pensate? I dubbi crescono di giorno in giorno, anche se tra un po’ potrebbero arrivare delle conferme in merito alla possibilità dell’arrivo del bebè.