Soleil accusata di razzismo da Ainett: “Non gliela faccio passare”.

Soleil Sorge avrebbe l’intenzione di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip, dopo essere scoppiata in lacrime per via delle accuse di razzismo da parte di Ainett Stephens. Questo pomeriggio hanno parlato con lei Manila e Jo Squillo, secondo quanto riportato da 361magazine.com: “Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui, Soleil. Questa parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli”.

In seguito Soleil ha replicato: “Io sono cresciuta a Los Angeles, per me il razzismo non esiste nella mia vita, eh! Il dare delle scimmie è perché urlavano, wow! Ma come si permettono? A me viene da piangere, ho vissuto ovunque. Erano in cinque persone ad urlare, ho detto ‘ma ragazzi sembriamo, anzi sembrate perché io non lo sto facendo, delle scimmie’. Se volevo offendere Ainett avrei detto ‘sembri una scimmia’. No? E’ sbagliatissimo questo accostamento razziale, ne sono anche io a conoscenza che il termine ‘scimmia’ viene accostato al termine razziale”. Successivamente Ainett ha raccontato l’accaduto ad Alex Belli: “Quello che è successo fra noi tre ieri, comunque con il senno il del poi lo avremmo risolto, però arrivare a chiamare delle persone ignoranti, non sai mettere i verbi insieme, delle scimmie mi sembra veramente eccessivo. Lo hanno sentito tutti e non gliela faccio passare”.