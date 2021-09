Il concorrente trova consenso da parte della giuria e degli altri partecipanti.

Edoardo Spinsante, giovane artista e produttore, questa sera ha varcato la soglia per le audizioni della nuova edizione di X-Factor, ed ha subito lasciato il segno. “Mi piace potermi esprimere anche nella musica degli altri” afferma riguardo alla sua attività di produzione musicale. “Non ho mai pubblicato nulla di mio perché avevo paura, ma ora ho capito che non ha senso aspettare“. Così ha esordito davanti ai giudici, incuriositi dalla doppia professionalità del ragazzo.

Il brano che presenta si chiama Colore: appena comincia a cantare e suonare il pianoforte, peraltro molto bene, notiamo che Mika ed Emma rimangono colpiti e hanno gli occhi lucidi. E tutti sappiamo che non sia molto facile far emozionare i due celebri artisti e giudici. Come termina l’esibizione, Edoardo viene applaudito e acclamato anche dagli altri gareggianti: “Non siamo mai stati così tanto in silenzio ad ascoltare” è quello che dice uno di loro. L’applauso è sicuramente meritato.

“Senti quello che fai, il fatto che lo fai anche per gli altri lo rende ancora più speciale, sei forte!” è il primo commento che proviene da Emma. “C’è tanto talento qui” conferma Mika. Confermati i quattro sì.