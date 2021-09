La principessa Victoria vestita da militare: ecco la foto sui social.

Dimenticandoci degli abiti sfarzosi ed eleganti, la principessa Victoria è riuscita a colpirci anche vestendo militare, con un sorriso da fare invidia a tutti. Tutto ciò poiché negli ultimi giorni sta passando del tempo con l’esercito militare in rassegna, partecipando anche alle esercitazioni sul campo, non perdendo mai il sorriso. Lei potrebbe essere la dimostrazione che l’eleganza e la bellezza risiedono interiormente nella persona e si possono palesare sotto qualsiasi veste, che sia più sportiva, che sia elegante o, come in questo caso, militare.

La principessa Victoria è stata ripresa dal settimanale Gente, che le ha dedicato un articolo e un post sul proprio account ufficiale di Instagram, scrivendo nella didascalia: “Dimenticate per un momento gli abiti provenzali e le sfarzose tiare di casa Bernadotte che indossa con regale eleganza: la principessa Victoria sa anche vestire i panni della militare in mimetica. Negli ultimi giorni sta passando in rassegna le divisioni dell’esercito partecipando a esercitazioni sul campo. Ed è una generalessa sempre sorridente”. In seguito sono arrivati migliaia di like e commenti, oltre ai vari complimenti per l’impegno e la bellezza della principessa sotto qualsiasi veste. Voi che ne pensate?