Eros Ramazzotti beccato in dolce compagnia: solo amicizia o qualcosa di più?

Eros Ramazzotti in un momento di relax al ristorante è stato pizzicato il dolce compagnia e in molti si stanno chiedendo se si tratti di semplice amicizia o di una nuova fiamma, secondo quanto riportato da Vero settimanale che gli ha dedicato un articolo sul proprio giornale. IL cantante è stato beccato in “borghese” da alcuni paparazzi in pizzeria, mentre cenava con una giovane e bella ragazza ed altri amici.

In seguito, tramite il proprio account ufficiale di Instagram, Vero settimanale ha deciso di dedicargli un post, ponendo ai fan e ai propri follower la domanda se fosse una nuova fiamma oppure una semplice amicizia: ” Eros Ramazzotti si concede un po’ di relax in pizzeria. Ma più che la scelta del menu, a incuriosire è la persona che è seduta con lui. Un mistero che va svelato…EROS IN DOLCE COMPAGNIA CON UNA MISTERIOSA RAGAZZA BIONDA: AMICIZIA O QUALCOSA IN PIÙ? Il servizio completo è su Vero settimanale”. Voi che ne pensate? Credete che per Eros Ramazzotti si tratti di una nuova fiamma con la quale può nascere una nuova e intrigante relazione, oppure pensate che si tratti di una semplice amica con la quale è andato a cena?