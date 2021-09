Nasce la figlia di Antonio Donnarumma: gli auguri di Gigio sui social.

Antonio Donnarumma, calciatore ed anche lui portiere come il fratello Gigio Donnarumma, è diventato nuovamente papà con la nascita della sua seconda figlia. Il nome scelto per la piccolina è stato Sofia, come rivelato sui social da Antonio attraverso un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram: in foto è stata ripresa la famiglia al completo, con l’altro figlio e la moglie, che circondavano tra grandi sorrisi la nuova arrivata. Nella didascalia è stato scritto: “La famiglia si allarga..SOFIA”, con la frase accompagnata da un cuore.

In seguito è arrivato anche il posto del fratello Gianluigi Donnarumma che, attraverso il proprio account ufficiale di Instagram, ha pubblicato una foto in cui si intravede il dolce viso della piccola Sofia, coperta dalle lenzuola mentre schiaccia uno dei suoi primi pisolini. Ovviamente l’immagine ha fatto intenerire i follower del portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, riempendosi così di like e numerosi commenti di ogni tipo. Anche il post di Antonio è stato stracolmo di like e commenti, con altrettante congratulazioni e auguri da parte dei suoi vecchi compagni di squadra come Davide Calabria, Riccardo Montolivo, Luca Antonelli e tanti altri giocatori come Mattia Perin e Stefano Sorrentino.

Ecco il post di papà Antonio Dunnarumma