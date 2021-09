Denis Dosio apre un canale su OnlyFans: contenuti per gli over 18.

Denis Dosio, influncer molto noto, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di aprire un suo canale su OnlyFans, dove ci saranno contenuti esclusivi solo per gli over 18. OnlyFans è un social nato nel 2016 con l’idea di permettere ai creator di riuscire a guadagnare attraverso i contenuti pubblicati, con gli utenti che dovrebbero avere un abbonamento per visionare i contenuti postati. Su questo social chi condivide non ha troppi divieti, potendo pubblicare contenuti che da altre parti verrebbero facilmente censurati, creando così con l’utente che paga un rapporto maggiormente esclusivo.

I social si sono aperti abbastanza ai concorrenti del Grande Fratello negli ultimi anni per parlare delle situazioni più intime e mostrare i loro lati più interiori: in molti hanno sfruttato questa situazione, tra cui Denis Dosio, ragazzo giovanissimo di 20 anni. Il ragazzo ha quindi deciso di aprire il suo canale su OnlyFans, dando la notizia sul proprio account ufficiale di Instagram. Ovviamente, in seguito, i follower dell’influncer si sono scatenati lasciando numerosi e svariati commenti di ogni tipo. Voi che ne pensate? Credete che sia stata una buona scelta quella di aprire un canale su OnlyFans?