Mara Venier e Orietta Berti insieme a cena: ecco il bel siparietto.

Mara Venier ha condiviso attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram una bella foto in compagnia di amici e Orietta Berti. La foto è stata scattata durante una cena al ristorante, dove sono stati ritratti tutto il gruppo presente, tra sorrisi e tanta felicità di potersi vedere e passare una serata insieme. La famosa conduttrice ha condiviso tramite le proprie storie i vari siparietti molto simpatici con la cantante e il resto del gruppo.

Nel post pubblicato da Mara Venier è stata scritta anche una bella didascalia, dedicata al fantastico gruppo con il quale ha trascorso una bella serata e cenato insieme: “E poi ci sono serate che fanno bene al cuore…amici, veri cari…amici che vivono a Los Angeles….insomma serate di amicizia e amore…”. Di certo non sono mancati i numerosissimi like e commenti alla foto pubblicata dalla conduttrice. Tra i vari commenti è spuntato anche quello di Orietta Berti, che ha mandato tanti cuori alla sua amica. Voi che ne pensate? Non credete che siano una coppia molto bella e altrettanto divertente? Condividete anche voi il fatto che tra le due celebrità ci sia una grande amicizia?