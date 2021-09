Giulia De Lellis torna a parlare di sé: “Meglio essere poco presentabile di natura che farsi deformare dai filtri”.

Giulia De Lellis è tornata a parlare di sé, dopo aver toccato il tema dell’accettazione ha voluto parlare dell’importanza di piacersi attraverso alcuni video, affermando: “Stavo notando questa cosa che fatico proprio a capire: un conto è togliersi un brufoletto, o l’acne nel mio caso, un conto è proprio modificare la percezione di se stessi. Così mi sembra troppo. Meglio essere poco presentabile di natura che farsi deformare dai filtri, perché sono proprio una cosa tremenda. Parlare tutti i giorni e condividere tutti i giorni la propria vita con una maschera sul viso non lo trovo bello, mi dispiace”.

In seguito anche whoopsee.it ha voluto condividere sul proprio account ufficiale di Instagram il videomessaggio di Giulia De Lellis, scrivendo in didascalia: “Dopo essersi esposta più volte sul tema dell’autoaccettazione, Giulia De Lellis torna a parlare dell’importanza di piacersi per come si è realmente, senza la necessità di dover per forza modificare il proprio aspetto. L’influencer, tramite un lungo discorso sul suo profilo Instagram, si è scagliata in particolare contro l’utilizzo dei filtri sui social media sostenendo che moltissime persone vi ricorrono costantemente dando però un’immagine distorta di sé. La De Lellis sostiene in particolare che «siamo quelli dello specchio di casa e non del telefono» e che, di conseguenza, «tanto vale iniziare a provare poco alla volta ad accettarci per quelli che siamo». Giulia inoltre sostiene che, soprattutto chi fa il suo lavoro, utilizzando i filtri tutto il giorno tutti i giorni non fa né il proprio bene – poiché modifica anche la propria percezione di sé – né il bene delle persone che li seguono, le quali sono portate ad aspirare a un ideale di bellezza sbagliato e innaturale oltre che, nella maggior parte dei casi, impossibile da raggiungere. Siete d’accordo con Giulia?”.