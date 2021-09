Shakira aggredita dai cinghiali: “Mi hanno distrutto tutto”.

Brutta giornata per Shakira, che sarebbe stata aggredita da un branco di cinghiali in un parco a Barcellona, potendo raccontare il tutto sul proprio profilo ufficiale di Instagram. La compagna del celebre calciatore Piqué era insieme al primogenito Milan, avuto con il calciatore spagnolo. In seguito la popstar ha voluto raccontare tutto sui social, ricevendo ovviamente molto sostegno dai propri follower: “Due cinghiali ci hanno aggrediti. Eravamo a passeggio nel parco e ci hanno attaccati. Hanno preso la mia borsa e la stavano portando nel bosco con dentro il mio cellulare. L’hanno rovinata tutta!”.

Tuttavia, secondo quanto riportato da vari media spagnoli, Shakira non è la prima ad essere stata molestata dai cinghiali in Spagna: solo nel 2016 la polizia ha ricevuto ben 1.876 segnalazioni; mentre tre anni fa un poliziotto per fermare un aggressione di un cinghiale ha sparato per sbaglio ad un suo partener, colpendolo al braccio. I cinghiali, quanto pare, sono un reale pericolo per la tranquillità dei cittadini spagnoli. La famosa popstar vive dal 2010 a Barcellona, dopo aver conosciuto Piqué ai Mondiali in Sudafrica ha deciso di trasferirsi da Miami in Europa per amore, con la coppia che ha due figli ma non è convolata a nozze.