Il gossip non la sfiora, a tutto Loredana Lecciso: “Da 21 anni accanto ad Al Bano”.

Loredana Lecciso ha deciso di parlare sé facendo comprendere quanto riesca a lasciar perdere ogni chiacchiera fa riferimento alla sua vita privata, rilasciando un’intervista al settimanale Mio. Alla celebre compagna di Al Bano il gossip non la sfiora e riesce a non dare corda ai propri detrattori, né a quelli di Jasmine, che insegue da sola il proprio successo.

Loredana è riuscita a comprendere che cosa conta davvero nella vita, quindi capendo che può disinteressarsi di opinioni che valgono poco. Ha parlato anche di chi mette in dubbio la sua relazione con Al Bano, affermando: “Da 21 anni accanto ad Al Bano…Siete ancora scettici?”. Il settimanale Mio ha voluto pubblicare sul proprio profilo ufficiale di Instagram il post dell’intervista a Loredana Lecciso, scrivendo una breve didascalia su di lei: “Intervista esclusiva a Loredana Lecciso. Il gossip non la sfiora, ama la sua famiglia e ha nuovi progetti in ballo. Scopriamoli…”. Sotto il post sono arrivati migliaia di commenti, alcuni negativi che mettono in dubbio la sua relazione, altri positivi che andavano ad appoggiare le sue parole. Voi cosa ne pensate? Credete che sia una relazione veramente solida la loro?