Alba Parietti continua a fare polemica sui giudici di Tale e Quale Show ma si concentra principalmente su Panariello.

Tutto è iniziato con l’esibizione di Damiano dei Maneskin, Alba Parietti si è cimentata in questa difficile interpretazione ma i giurati non hanno gradito. Dopo la replica a Cristiano Malgioglio e al suo gesto di tapparsi le orecchie, arrivano nuove accuse da parte della showgirl che si scaglia contro i giudici di Tale e Quale Show.

Le dichiarazioni di Alba Parietti affondano i giurati ma esaltano Loretta Berti

“Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante”, Alba Parietti apprezza l’artista che l’ha giudicata, secondo lei, nel modo giusto. La polemica però continua con Giorgio Panariello, verso il quale la showgirl sembra davvero arrabbiata: “A Giorgio farei una critica. Innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa… Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno.” Come andrà a finire?