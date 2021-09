In occasione di un’intervista, Roberto Farnasi svela il mese in cui nascerà la sua bambina Mia e rivela le sue paure ma anche il suo entusiasmo.

L’attore Roberto Farnesi diventerà presto papà e ai microfoni del settimanale Mio svela quando nascerà la sua bambina. Roberto non vede l’ora di diventare genitore al fianco della sua bellissima compagna il cui amore è iniziato nel 2015 e sta dando i suoi frutti. La data non è poi così lontana e l’attore è pronto e preparato ad ogni evenienza.

Roberto Farnesi diventerà papà di Mia a novembre

Roberto Farnesi e la compagnia, Lucya Belcastro diventeranno presto genitori. Novembre è il mese che accoglierà la piccola Mia alla vita e l’attore non potrebbe essere più felice. In occasione di un intervista a Today, dichiara: “È una femmina, io sono felicissimo, la mamma avrebbe voluto un maschietto, ma poi dopo aver scoperto il sesso anche lei è contenta. Si chiamerà Mia, anche se poi ad avere l’ultima parola sarà la mamma“. Nonostante le sue paure, Roberto si dice pronto e abbastanza maturo per questo passo, anzi non vede l’ora di stringere la sua bambina: “Diventare genitori da grandi ti fa affrontare la situazione diversamente. Si è più saggi e maturi, si ha una consapevolezza diversa”. La scadenza è dunque vicinissima, e papà Roberto si prepara al giorno più bello della sua vita.