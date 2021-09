La tronista Roberta si apre con il corteggiatore Samuele confidando dei dettagli sulla perdita del padre e scoppia in lacrime.

La tronista Roberta, dopo aver eliminato diversi corteggiatori, esce con il single Samuele e in esterna lei si commuove. Il motivo sarebbe la tragedia che la tronista ha affrontato durante l’adolescenza ovvero la perdita del padre. Questa importante confidenza e sfogo è riuscito a far aprire Roberta che sta cercando un uomo con cui poter essere se stessa.

L’esterna tra Roberta e Samuele procede tra lacrime e sorrisi

Durante l’esterna avvenuta all’aperto su un prato, Roberta si è aperta con il corteggiatore Samuele a parlare della perdita del padre: “Quando è morto mio padre, non volevo sentire ragioni, c’ero solo io il resto era niente. Avrei voluto stare più vicina a mia madre, non l’ho fatto abbastanza”, a queste parole la tronista si scioglie in lacrime e Samuele l’è di sostegno. I due passano una bellissima esterna e in studio confermano la loro affinità. Roberta afferma: “E’ stato bravo lui a farmi aprire e non è stato per nulla invadente”. Dopo il confronto al centro studio, la bella tronista invita a sorpresa Samuele a ballare con lei, che si saranno detti? Samuele potrebbe essere il tipo giusto per Roberta? Per il momento sono entrati altri 3 corteggiatori per lei.