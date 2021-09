Kate e William hanno preso la loro routine lavorativa colma di apparizioni pubbliche, red carpet, e doveri sociali non indifferenti.

Dopo delle lunghissime vacanze in relax, Kate e William hanno ripreso ad apparire pubblicamente in molte manifestazioni, testimoniate da Tgcom 24. Tra scatti che li ritraggono in tiro sul red carpet e altri in cui si dimostrano più informali in Università, i due duchi di Sussex hanno ripreso a lavorare, le vacanze sono completamente finite e il dovere chiama.

Kate e William dalle università al red carpet: il lavoro ricomincia!

Splendidi nei loro abiti, Kate con vestito lungo dorato e William in smoking sono apparsi sul red carpet, in occasione dell’anteprima sul red carpet dell’ultimo 007. Hanno incantato tutti a Londa con la loro eleganza ma sono anche capaci di essere più sportivi. Durante una visita a Cambridge si concedono un bicchiere di birra e giocano con serpenti e ragni. Le apparizioni però non finiscono qui perchè i fotografi hanno immortalato il principe William sfidare Haakon Di Norvegia a colpi di rugby. Dopo l’estate, e un lungo periodo lontani dai riflettori che hanno dato adito alle voci secondo cui Kate fosse incinta, i due hanno ripreso la loro routine a pieno ritmo. Ormai l’estate è lontana ed è alle loro spalle.