Marika si scaglia contro Armando a causa di un complimento fatto ad un’altra donna davanti a lei e che lei non ha gradito.

Nello studio di Uomini e Donne si inizia già con una bomba. Maria manda un filmato in cui Marika che sta frequentando Armando si arrabbia con lui per aver fatto un apprezzamento ad un’altra ragazza davanti a lei. In studio si crea confusione e il single napoletano litiga con Gianni Sperti.

Marika si scaglia contro Armando: confusione in studio

“Ammazza che capelli” così Armando dichiara l’apprezzamento che ha fatto nei confronti di Noemi una corteggiatrice del trono classico. A sentire questa frase però è stata Marika con la quale il single napoletano si sta frequentando che non ha affatto gradito questo gesto. La bella dama infatti, dichiara ad Armando: “Penso sia una mancanza di rispetto fare un apprezzamento così nei confronti di una donna quando ne stai frequentando un’altra e ti sta anche davanti”. A questo, Armando ribadisce che quell’apprezzamento non è così eclatante, ponendo l’accento sul fatto che si riferisse ai capelli. In studio però, il suo ormai antagonista, Gianni Sperti,non crede alle sue parole e pensa che quel complimento ne mascheri uno molto più “spinto” rispetto a una semplice costatazione sulla chioma di Noemi. In studio i due litigano e Gianni dichiara: “Quando dici che sei qua per cercare la donna della tua vita, da queste cose di capisce che menti”.