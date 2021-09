Medalina e Ghenea sono usciti a cena e sono stati beccati insieme, questo potrebbe indicare un flirt in corso.

L’attrice e modella rumena Medalina Ghenea è stata beccata a cena fuori con Jared Leto a Milano, dai paparazzi di Chi. I due hanno recitato insieme ma nelle immagini sembrano davvero più che semplici colleghi e il dettaglio non sfugge all’obiettivo fotografico che fa sperare in un presunto flirt.

Medalina Ghenea e Jared Leto hanno un flirt?

Medalina Ghenea e Jared Leto hanno recitato insieme nel film House of Gucci. Sembravano semplicemente colleghi ma sono stati beccati dai paparazzi a cena fuori a Milano. La modella aveva in mano una rosa gialla che potrebbe indicare un flirt in corso. Che questo sia vero o no i due sembrano abbastanza complici e sopratutto liberi e disponibili ad innamorarsi. Che questo sia un principio d’amore? Non abbiamo ancora la certezza ma attenderemo nuove rivelazioni.