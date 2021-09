I paparazzi l’hanno beccata in flagrante, Melissa Satta ha parcheggiato in divieto di sosta, e ha continuato tranquillamente a fare shopping prima di dileguarsi con la sua vettura.

Melissa Satta si è concessa una giornata di sano shopping a Milano. Ma un dettaglio non sfugge ai paparazzi di Tgcom 24 che la immortalano dopo aver commesso un’infrazione autostradale. Non sfugge nulla all’obiettivo del fotografo ma questa volta anche un dettaglio che Melissa sicuramente non avrebbe voluto svelare. La sua macchina era parcheggiata sotto un cartello con divieto di sosta ma lei sembra non curarsene e continua il suo giro di shopping.

Melissa Satta tra shopping e divieti di sosta a Milano

Abiti casual, occhiali da sole da vamp e la voglia di fare shopping, così la bella Melissa Satta viene paparazzata mentre parcheggia la sua smart con un evidente cartello di divieto di sosta. Che se ne sia accorta o no, la showgirl e conduttrice che ha da poco debuttato a Sky Sport, infrange le regole della strada con molta disinvoltura per poi riprendere le sue attività. Dopo aver fatto shopping, Melissa mette delle buste nel portabagagli e si dilegua tranquillamente. Non sembra che il suo gesto abbia avuto delle ripercussioni ma senza dubbio il suo portafoglio sarà più leggero dopo tutti questi acquisti.