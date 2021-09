Miriam Leone è tornata bionda, ad annunciarlo è lei stessa in uno scatto che ha fatto rimanere male parecchi fan affezionati alla sua chioma rossa.

La bellissima e seducente Miriam Leone ha pubblicato un post con un notevole cambio di look: già, è tornata bionda! L’attrice lo dichiara con una foto e i fan non hanno gradito che la loro beniamina abbia abbandonato la sua chioma rossa. Evidentemente Miriam aveva voglia di cambiamento, ma durerà?

Miriam Leone torna bionda: il post ironico preoccupa i fan

“Oops, I did it again” (l’ho fatto di nuovo), con queste parole Miriam Leone annuncia il suo cambio di look. L’attrice abbandona la sua chioma rossa, tanto amata dai fan per un seducente biondo miele. “Tona rossa ti prego”, “Noooo” questi solo alcuni dei commenti dei follower che hanno reagito alla foto. Negli scatti ha un completo nero, giacca e pantalone davvero sensuale ma i fan non hanno gradito questa sorpresa. Evidentemente, l’attrice voleva un cambio di look dopo il suo matrimonio con Paolo oppure potrebbe essere per esigenze di lavoro, considerando che è su un set fotografico. Non si capisce ancora quale sia la motivazione ma per il momento, Miriam Leone sfoggia fiera i suoi capelli dorati. I fan devono per ora farsene una ragione e cercare di abituarsi a questo nuovo look che comunque le dona molto.