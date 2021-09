Claudia Gerini desidera adottare un bambino all’età di 50 anni ma secondo la legge italiana non può farlo perchè non è sposata.

Claudia Gerini sta per compiere 50 anni, ha già due figlie ma ha confessato in un’intervista di volerne un altro in adozione. L’attrice però non è sposata e secondo a legge italiana bisogna esserlo per poter adottare. Il suo desiderio non può essere dunque soddisfatto attualmente e la Gerini torna su un altro tema molto delicato e discusso.

Claudia Gerini vorrebbe adottare un figlio ma non è sposata: le dichiarazioni dell’attrice

Le figlie di Claudia Gerini sono ormai adolescenti ma al desiderio della madre di adottare sono risultate subito entusiaste. Rosa e Linda hanno rispettivamente 17 e 12 anni e l’attrice vorrebbe donar loro un fratellino tramite adozione. La Gerini però svela l’impossibilità di poterlo fare a causa del fatto che non è sposata e dichiara: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco”. Probabilmente la Gerini si attiverà in tal senso per dare voce a tutte le persone che desiderano adottare ma non possono farlo perchè non sposate.