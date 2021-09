Gabriele Corsi torna alla conduzione del programma di scherzi più “crudele” che ci sia, affiancato da tantissimi ospiti vip.

Gabriele Corsi, noto attore e membro del Trio Medusa, tornerà a far ridere gli italiani alla conduzione di Deal With It. Ai microfoni del settimanale Vero, il conduttore spiega quale taglio darà al programma e non manca di fare qualche dichiarazione divertente.

Gabriele Corsi confermato alla guida di Deal With It

Divertente, esilarante e atipico, Deal With It che letteralmente significa “Stai al gioco” è un programma di scherzi ai danni di una coppia di innamorati in un ristorante. A condurre, ci sarà di nuovo Gabriele Corsi che verrà affiancato dai soliti Vip ospiti. Su Vero, il conduttore dichiara: “È vero, la gente ne combina di tutti i colori anche senza i nostri duemila euro in palio” scherza Corsi che dopo il suo notevole successo, torna a “tormentare” delle povere coppie proponendoli assurdi scenari con in palio un premio di duemila euro. Durante l’intervista però, ci tiene a specificare un dettaglio: “Se mi proponessero di fare uno scherzo a qualcuno? Di certo non lo farei a mia moglie, perché mi “sgamerebbe” subito.” Sembra proprio che se ne vedranno delle belle anche in questa nuova edizione, che andrà in onda su Nove.