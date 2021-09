Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano il primo anno del piccolo Edoardo con una bellissima dedica.

La bella Alice Campello moglie di Alvaro Morata, ieri ha festeggiato il suo primo compleanno con il piccolo Edoardo. Alice ha voluto condividere questo momento sui social con un bellissimo scatto e una lunga dedica al suo bambino. La foto ha conquistato i suoi follower che hanno riempito la sua bacheca di messaggi positivi e auguri.

La dedica di Alice Campello al suo piccolo Edoardo

Lei abbraccia il suo bambino e i due si guardano intensamente in uno scatto davvero commuovente, così Alice Campello decide di fare una dedica al suo piccolo Edoardo che ieri ha festeggiato il suo primo compleanno: “Piccolo cucciolo quando ti abbiamo desiderato e cercato, abbiamo avuto anche qualche delusione prima che arrivassi ma ho sempre pensato fosse perché “dovevi essere tu”. Tu, con quegli occhietti che parlano, tu che sorridi tutto il giorno, tu che quando sei nato, hai riempito ancora più di gioia la nostra casa. Non è facile essere madre, non è facile capire cosa sia la cosa giusta per un’altra persona, non è facile a volte distribuire il tempo per tre piccoli, ma io e il vostro papà ce la stiamo mettendo tutta. Spero tu possa essere sempre felice. Ti amo. Tanti auguri amore mio“. Una bellissima dichiarazione d’amore per il piccolo che ha commosso il web.