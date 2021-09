Carolina Marconi racconta tutto il suo ottimismo e la sua emotività attraverso uno splendido post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

In molti ricorderanno Carolina Marconi per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello: la showgirl è apparsa pochi giorni fa a Verissimo per raccontare la sua personalissima battaglia contro il tumore al seno. È stata una dimostrazione di incredibile coraggio e positività, con cui la Marconi ha voluto essere d’ispirazione per chi, come lei, si è trovato ad affrontare una battaglia così difficile. Ora ecco che torna a ribadire gli stessi concetti con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Oggi 29/09/21 ho fatto il 6 sesto ciclo di #chemiobianche ne mancano ancora sei 6 cicli.. poi ho finito tutto yuppyyyy… Farò una grande fiesta”. Poi parla di un video ricevuto dall’associazione We Africa, che la showgirl ha guardato e riguardato mentre aspettava di sottoporsi alla chemio: “Era così bello che volevo condividerlo con voi ..mi sono emozionata tanto.”

“Questo video me lo porterò sempre con me come il regalo più bello in questo percorso” riprende Carolina Marconi. “Adriano Nuzzo si chiama il ragazzo che si prende cura di questi bimbi ..è fantastico ..quello che fa per questa gente è qualcosa di unico ..sei un esempio da seguire ,mi hai fatto venire la voglia di venire da voi a conoscervi ed abbracciarvi tutti.. presto sarà così” conclude, invitando i suoi follower a seguire la pagina dell’associazione.