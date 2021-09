Paola Turani pubblica sul proprio profilo Instagram un’altra foto con il pancione, che potrebbe però essere l’ultima: l’influencer è pronta a partorire.

Ed ecco arrivato anche il 30 settembre. La famosa “DPP”, la data presunta del parto, il termine” scrive Paola Turani nella didascalia del suo ultimo post pubblicato sul proprio profilo di Instagram. L’influencer, una delle più seguite e apprezzate in Italia, non ha mai voluto fare mistero della sua dolce attesa, e ormai conta i giorni (anzi, forse le ore) che la separano dal momento del parto.

“Le 40 settimane” continua la Turani. “Che poi è solo una data indicativa eh, si sa. Però fa strano. Povera illusa io che, una settimana fa, pensavo avrei postato l’ultima foto con il pancione.. e invece, eccoci di nuovo qui, ancora più “grandi””. E in effetti la sua espressione la dice lunga: pare quasi sorpresa dalle dimensioni del pancione! “Durante questi mesi è come se avessi avuto tra le mani un libro (gigantesco, direi) e ad ogni pagina che sfogliavo ne leggevo il contenuto rimanendo meravigliata, assaporando ogni capitolo, ogni colpo di scena, ogni punto e a capo. Fateci caso: quando il libro che state leggendo vi piace parecchio, l’ultimo capitolo risulta essere sempre quello più lungo e malinconico perché non vorreste che finisca.”

Nonostante questa sensazione di nostalgia, Paola Turani si dice pronta a scoprire cosa le serberà l’avventura della maternità: “Ecco, noi adesso ci sentiamo proprio così, non vediamo l’ora di arrivare all’ultima pagina del libro per scoprire il finale e per iniziarne subito uno nuovo… ancora più bello”.