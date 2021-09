Enrico Varriale è stato accusato dall’ex compagna di averla picchiata e insultata, e ora è indagato per stalking.

Enrico Varriale è indagato per stalking, e rischia una reclusione che può varriare da uno a sei anni e mezzo. Ad accusarlo è l’ex compagna, che è stata aggredita dal giornalista sportivo in seguito a uno scatto d’ira. Il gip Monica Ciancio ha disposto nei suoi confronti il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa“, oltre a vietare qualsiasi tipo di comunicazione con lei e l’obbligo di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza“.

Il Corriere della Sera fa risalire la vicenda a un attacco d’ira di Varriale, che stava affrontando problemi sempre maggiori a lavoro. Il giornalista, infatti, era da poco entrato a contatto con un positivo al Covid e pertanto fu costretto a rinunciare alla telecronaca della finale degli Europei. Come se non bastasse, stava affrontando le conseguenze di un provvedimento disciplinare per non avere rispettato la quarantena e da poco aveva ricevuto la mancata conferma come vicedirettore di Rai Sport.

Così, durante uno scatto d’ira, Enrico Varriale avrebbe picchiato e insultato la compagna. Riportiamo la ricostruzione dell’accusa: “Durante un alterco per motivi di gelosia, la sbatteva violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole dei calci e, mentre la parte offesa cercava di rientrare in possesso del cellulare che le aveva sottratto, le afferrava il collo con una mano, cagionandole lesioni“.

Il risultato della violenza, come emerge dal referto compilato dai medici del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, è di “ferita lacero contusa al braccio sinistro, ecchimosi alla mano sinistra, tumefazione del gomito destro con dolenzia alla mobilizzazione attiva, abrasioni alla base del collo e sul ginocchio sinistro, guaribili in cinque giorni“.

Sfortunatamente non è finita qui: il 14 settembre la donna presenta una nuova denuncia, lamentando continue telefonate, appostamenti e messaggi minatori. Varriale, dal canto suo, nega ogni accusa: “Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi.“