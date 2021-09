Scopriamo tutte le storie d’amore avute da Andrea Iannone, da quelle più chiacchierate a quelle naufragate amaramente!

Andrea Iannone è finito spesso al centro del gossip per le sue liaison con alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo: scopriamo quali sono state le ex più note del pilota di Moto GP e i motivi per cui le storie d’amore sarebbero naufragate.

Le ex di Andrea Iannone

Prima del suo colpo di fulmine per Belen Rodriguez, Andrea Iannone è stato a lungo legato alla modella Claudia Manzella.

Andread Iannone

La top model palermitana e il pilota sono stati legati per ben 8 anni ma la loro storia si è conclusa in un nulla di fatto. Nel 2016 il campione è uscito allo scoperto con Belen Rodriguez, reduce dalla separazione dal marito Stefano De Martino. All’inizio della loro storia la showgirl aveva dichiarato a Chi: “Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi. È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi chiedo se è vero. Non sbaglia mai, è sempre sul pezzo“. L’amore tra i due è durato solo 3 anni e la showgirl, a sorpresa, è tornata tra le braccia dell’ex marito (salvo poi lasciarlo nuovamente).

La storia con Giulia De Lellis

Dopo la dolorosa rottura con Belen, Andrea Iannone ha cercato di trovare consolazione tra le braccia di Giulia De Lellis: anche in questo caso però la fidanzata del pilota è tornata tra le braccia del suo ex, Andrea Damante, e Iannone è stato costretto a precisare che il loro non sarebbe stato “vero amore”. “Parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia sono stati 5 – 6 mesi“, ha dichiarato a Chi Iannone.

In seguito è stato paparazzato in compagnia di Gaia Maria Miracapillo, ma ha preferito non confermare né smentire la presunta liaison.