Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi avevano annunciato una loro collaborazione durante l’estate, senza poi svelare i dettagli del progetto. Ora, tuttavia, non ci sono più segreti: ecco cosa stavano tramando i due.

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi, la coppia che non ti aspetti. Uno è l’acclamatissimo vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’altro un attore porno di fama internazionale. I due, nel corso dell’estate passata, avevano anticipato una collaborazione con diverse storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram, senza però rivelare i dettagli del progetto a cui stavano lavorando. I fan più curiosi (e, in questo caso, anche quelli più maliziosi) si erano lanciati nelle speculazioni più variegate, ma né Tommaso né Rocco ha mai confermato o negato le chiacchiere che li circondavano. Ora, tuttavia, il mistero è risolto.

È stata la cantante Lialai a volere insieme questo dinamico duo. Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi, infatti, hanno condiviso un set per la registrazione di un video musicale. La canzone in questione si chiama “Light On“, e la tanto attesa videoclip sarà invece visibile a partire da metà ottobre. “Tommaso ha davvero un grande fascino” ha dichiarato la cantante. “L’ho voluto come star perché oggi è uno dei personaggi più influenti e amati in Italia”.