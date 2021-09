Si scaldano gli spiriti dell’interno della Casa del Grande Fratello Vip: una piccola incomprensione tra Alex Belli e Samy Youssef li porta a litigare.

I concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip non vedono l’ora di poter riabbracciare Aldo Montano, il campione olimpico che ha dovuto abbandonare per qualche giorno la casa per motivi legati alla sua carriera ma che si prepara a fare il suo rientro. Così presi dall’idea di poter di nuovo trovare un momento per conversare con lui, le voci di molti concorrenti arrivano a sovrapporsi creando così un vociare confuso. Alex Belli in particolare sembra abbia trovato fastidioso il continuo cianciare di Samy Youssef. Così, l’attore ha fatto cenno al modello egiziano di tacere portandosi il dito davanti alla bocca. Samy, tuttavia, non la prende bene: “Non mi dire di stare zitto!“

Il litigio si sposta quindi in giardino, dove però i due non sembrano in grado di trovare un accordo. “Per me è finita qui, non voglio litigare con te” dice Alex Belli, che però pochi secondi dopo se ne esce con “Non mi devi dire cosa devo fare“. Dalla sua, Samy si difende dicendo che è l’attore a strillare, e che lui in realtà non ha detto nulla. Da casa, i telespettatori si augurano che sia un’innocua incomprensione: tra i due sembrava nascere una solida amicizia, ed è un peccato vederli litigare per un’inezia.