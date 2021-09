Aldo Montano si prepara a fare il suo ritorno al GF Vip, ma prima di mettere nuovamente piede nella Casa più spiata d’Italia dovrà completare un periodo di quarantena.

Finalmente la ciurma dei concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip tornerà al completo: Aldo Montano, infatti, ha fatto il suo ritorno all’interno della Casa più spiata d’Italia. Per chi non lo ricordasse, il campione olimpico aveva dovuto presenziare a un prestigioso incontro al Quirinale, dopo essere stato convocato insieme agli altri medagliati delle Olimpiadi di Tokyo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un’occasione decisamente prestigiosa, e alla quale Aldo Montano non poteva di certo rinunciare: fortunatamente il team del GF Vip è stato comprensivo e ha permesso al campione di continuare il programma senza squalifiche o penalità. Ora, il Grande Fratello ha annunciato tramite un post sulla pagina Instagram ufficiale che lo schermidore è pronto a tornare nella Casa. A dirla tutta pare che sia già rientrato, ma ancora non ha potuto (e, per qualche tempo, non potrà) entrare in contatto con i suoi compagni di avventura.

Nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie per contenere il Covid-19, infatti, Montano si trova sulla “nave dell’amore” dove attenderà lo trascorrere del suo periodo di quarantena. Solo allora potrà riunirsi con gli altri componenti del gruppo.