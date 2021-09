Elisabetta Canalis ha voluto celebrare il compleanno della figlia Skyler Eva con un meravigliosa dedica pubblicata sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis ha voluto condividere con i suoi fan uno dei momenti più gioiosi e felici dell’essere genitori: il festeggiare il compleanno dei propri figli! L’ex velina ha infatti pubblicato un meraviglioso selfie sul proprio profilo di Instagram che la ritrae in compagnia della figlioletta Skyler Eva. La vera dolcezza, tuttavia, non è nei vari scatti che la ritraggono in momenti di genuina tenerezza tra famigliari, ma nel bellissimo contenuto della didascalia che la Canalis ha voluto dedicarle.

Skyler Eva è nata nel 2015 a Los Angeles, frutto della storia d’amore con il marito Brian Perri, chirurgo italo-americano specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità. Da allora la piccola Skyler è diventata una vera e propria protagonista del seguitissimo account Instagram di Elisabetta Canalis, ed è apparsa in innumerevoli post e storie pubblicate dalla madre.

Il post in questione è formato da una raccolta di momenti felici insieme ai genitori, oppure da episodi di dolcezza spontanea, come lo scatto dove Skyler appare tutta fiera di portare a spasso il cagnolino o quello dove abbraccia un unicorno in formato pupazzo. “Auguri all’amore più grande che ci sia al mondo” scrive Elisabetta Canalis nella didascalia. “Happy birthday Skyler!”