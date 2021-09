I membri dei Maneskin pubblicano alcuni scatti senza veli sui propri profili Instagram, e tra i commenti scoppia il delirio: tra loro c’è anche la fidanzata di Damiano.

Quando sei una rockstar devi prendere qualche rischio, è chiaro. Se non vivi cercando l’intensità in ogni gesto, se non sperimenti dentro e fuori dal palco, se non sfidi i canoni più bigotti e le restrizioni più limitanti, allora che razza di artista sei? I Maneskin rientrano perfettamente in questa definizione già da parecchio tempo, e per ribadire questo concetto hanno deciso di posare per alcuni scatti senza veli poi pubblicati sui rispettivi profili Instagram.

Nei commenti (tutti rigorosamente in maiuscolo) sotto i vari post, ovviamente, si è scatenato il caos: i fan della band, sia quelli italiani che altri provenienti dal resto del mondo, si sono lanciati negli apprezzamenti più audaci. Tra gli esempi “I JUST DIED” (sono appena morto/a), “WHO SAID YOU CAN ACT THIS HOT” (chi ha detto che puoi essere così bollente) e “WE ALL HAVE BEEN WAITING FOR THIS” (stavamo tutti aspettando questo momento), ma sono innumerevoli anche i commenti in russo e spagnolo.

Tra quelli in italiano, ovviamente in netta maggioranza, spicca invece quello di Giorgia Soleri, fidanzata del cantante dei Maneskin Damiano David. Nel post pubblicato dal compagno, infatti, commenta “Improvvisamente mi piace il basket…” facendo riferimento al pallone con cui il cantante nasconde la propria intimità.