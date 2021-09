Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno concedendo una vacanza a Parigi, ma in occasione di una chiamata a casa per sentire Chanel, la figlia più grande, si crea un piccolo siparietto.

Essere genitori significa anche questo: non importa se si è in vacanza da soli per concedersi qualche giorno di relax, spensieratezza e romanticismo, la testa finisce sempre per vagare verso casa e per preoccuparsi per i figli. È più o meno quello che è successo anche a Francesco Totti e Ilary Blasi. I due sono da qualche giorno in vacanza a Parigi con la figlia più piccola Isabel, di cinque anni, e la sorella di Ilary, Silvia, accompagnata dal marito. A casa nella capitale, invece, sono rimasti i due figli più grandi, Chanel (15 anni) e Cristian (17).

Se negli ultimi giorni è stata la conduttrice televisiva a documentare ogni tappa del viaggio tramite innumerevoli scatti e storie pubblicate sul profilo Instagram, il simpatico siparietto di famiglia che li ha visti protagonisti più recentemente arriva invece dal profilo del marito. È proprio lui che ha deciso di videochiamare i figli rimasti a casa, abbinando però il tutto a una diretta su Instagram.

Dapprima ha girato il telefono verso Ilary. “Chanel e Aurora (probabilmente un’amica della figlia, ndr) io vi sto chiamando eh..” ha detto la showgirl in tono piuttosto alterato. Poi, accorgendosi della registrazione, si è rivolta al marito: “Ma che stiamo in diretta? Ma tu non stai bene…“ Anche Chanel deve essersi sentita imbarazzata, e ha tagliato corto: ““Dai.. ci sentiamo dopo.” Totti, inizialmente perplesso come un bimbo a cui si porta via il giocattolo, ha poi voluto buttarla sull’ironia: “Vabbè.. Chanel devi andare a casa, sennò ti gonfio!”