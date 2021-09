Il figlio di Barbara D’Urso, Emanuele Berardi, oggi compie trentatré anni. Mamma Barbara gli fa una dedica speciale su Instagram che stringe il cuore di tutti i followers.

L’amore di una mamma è un amore speciale, incondizionato, che non ti abbandona mai in ogni fase della vita. Barbara D’Urso mette da parte il ruolo della conduttrice (e il proprio ego) per dare spazio al suo cuore di mamma. Barbara ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un tenero scatto del figlio Emanuele da piccolo per augurargli buon compleanno.

Nell’immagine, lucida e sgranata come le fotografie di un tempo, si vede il piccolo Emanuele mentre gioca nella vasca da bagno e sorride timidamente all’obbiettivo, mentre la mamma lo sorregge premurosamente. Barbara D’Urso accompagna lo scatto con una didascalia profonda e intensa, una vera lettera d’amore:

“Ed eccolo l unico altro vero punto di Felicità perfetta e totale. Ore 00,10 del 29 settembre… TU.. il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta.

“L’unico vero punto di felicità perfetta e totale” sono le parole più belle che una madre possa dedicare a un figlio. E Barbara D’Urso le dedica ad Emanuele, il figlio nato nel 1988 dalla relazione con Mauro Berardi. Il giovane oggi vive a Milano, dove lavora come videomaker lontano dai riflettori. L’unica sua apparizione in tv risale al 2018, dove apparve nella trasmissione Scherzi a parte come complice di uno scherzo ordito alle spalle di mamma Barbara.

Sul suo profilo Instagram Emanuele pubblica soprattutto scatti fotografici paesaggistici e artistici di alto livello.

Nella didascalia Barbara nomina anche l’altro figlio, il primogenito Giammauro, che include nel suo amorevole abbraccio:

“Io, tu e Giammauro uniti ed indivisibili. Noi tre, l’amore puro. Ti amo. Mamma”

Raramente Barbara D’Urso mostra il suo lato tenero di mamma, ma quando lo fa scioglie il cuore di tutti. Mille auguri al piccolo – non più piccolo – Emanuele e anche alla sua mamma, orgogliosa di averlo dato al mondo.