Un pomeriggio spensierato per la famiglia Totti. L’ex capitano della Roma si diverte con la moglie Ilary e i figli nel celebre parco dei divertimenti francese.

Vacanza nella capitale francese per Francesco Totti e Ilary Blasi, che non mancano l’appuntamento con il parco dei divertimenti più famoso del mondo, Disneyland Paris. Ilary sta documentando con accuratezza ogni tappa del loro viaggio sul suo profilo Instagram dove ha immortalato in una lunga serie di stories i momenti indimenticabili della vacanza.

L’ex capitano della Roma e la consorte sono volati a Parigi con la figlia più piccola Isabel, di cinque anni, e la sorella di Ilary, Silvia, accompagnata dal marito. Una bella vacanza spensierata, che diventa ancora più gioiosa tra le luci e i colori del parco dei divertimenti a tema Disney.

Tra Minnie, Cenerentola e la Terror Tower

Ilary Blasi sembra divertirsi più della figlia tra giostre rotanti e foto con topolino. Nelle stories si sente il sottofondo della colonna sonora di Cenerentola “I sogni son desideri“. Ovviamente non manca lo scatto a tema con Minnie. Dopo palloncini, cavallucci e una gita nel villaggio delle fiabe, Ilary dichiara di voler provare la mitica Terror Tower: un salto nel vuoto di 61 metri. Ma Francesco Totti non sembra essere molto d’accordo.

Il marito della sorella è l’unico con il pollice alzato in segno di approvazione. Ma il capitano della Roma si tira indietro e scherza: “Ma perché tu vuoi far star male,” dice alla moglie con il tipico accento romano.

Ma Ilary Blasi non desiste e documenta il viaggio very creepy sulla Terror Tower accompagnata dal cognato e dalla nipote Stella, gli unici temerari del gruppo disposti a seguirla.