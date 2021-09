La figlia di Antonio Banderas avrebbe inoltrato la richiesta a un giudice di Los Angeles. Le ragioni restano oscure, potrebbe trattarsi di un vezzo.

Adolescenza ribelle per Stella Banderas che si è rivolta a un giudice di Los Angeles per eliminare la parte materna del suo cognome. “Vorrei chiamarmi solo Stella del Carmen Banderas,” ha dichiarato la 25enne Stella “Di solito non uso Griffith.”

La giovane Banderas è cresciuta subendo la separazione dei suoi illustri genitori. Stella è nata in terra spagnola, ed è sorellastra dell’attrice Dakota Johnson per parte materna. Il rapporto tra lei è il papà Antonio Banderas è molto stretto, ma anche quello con la madre non sembra essere da meno.

Melanie Griffith pubblica molte foto delle figlie sul suo account Instagram e riserva per ciascuna delle parole speciali. In un recente scatto ha scritto “Amo le mie figlie,” pubblicando l’immagine di una festa in famiglia. Che il rapporto tra madre e figlia si sia improvvisamente incrinato? Oppure la richiesta di Stella è soltanto un vezzo? Le ragioni della richiesta restano ignote.

Sta di fatto che Stella ha richiesto il supporto di un tribunale per mettere agli atti la sua decisione. Sembra decisa più che mai a emanciparsi dalla celebre madre.

Certo che con tutte le lotte moderne e femministe per ottenere il doppio cognome, ci mancava giusto Stella Banderas che vuole eliminare il cognome materno. Questi Vip, devono sempre fare a modo loro…